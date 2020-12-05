يوفنتوس يفوز على تورينو بثنائية في الدوري الإيطالي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
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حقق نادي يوفنتوس فوز صعب وغالي بنتيجة 2-1 على نظيره تورينو خلال مباراة "الديربي" التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 10 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وتقدم تورينو بهدف سجله نيكولاس نكولو في الدقيقة التاسعة، وتعادل يوفنتوس عن طريق وستون مكيني في الدقيقة 78، ثم سجل بونوتشي هدف الفوز في الدقيقة 89.


وشهدت المباراة طرد كارلو بنسوليو، حارس يوفنتوس البديل، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.


ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصد تورينو عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.


وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققاً انتصاره الخامس مقابل خمسة تعادلات، في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث.

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