خاص | جلسة خاصة مع فرجاني ساسي.. وموعد تجديد تعاقده للزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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عقد مسئولي نادي الزمالك جلسة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي ، وذلك لمناقشة ملف تجديد تعاقده مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.


واتفق مسئولي الزمالك مع فرجاني ساسي على تجديد تعاقده غداً الأحد، بمقر القلعة البيضاء، مع تنفيذ كافة الاتفاقيات من حيث المقابل المادي وبعض الشروط الخاصة.


ورحب الدولي التونسي على تجديد تعاقده، مؤكداً أنه يحترم نادي الزمالك وجماهيره، وسعيد بتواجده مع الأبيض.


وفي سياق أخر، قررت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق بعد غد، الاثنين،عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بكل لاعب، وذلك عقب عقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف العام وعبد الحليم علي مدير الكرة.


وكان من المقرر أن يتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق مساء اليوم من الخزينة الخاصة بالنادي إلا أن الإدارة المكلفة بإدارة الأبيض تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، لذلك تم تأجيل صرف المستحقات لمدة 48 ساعة.

وعقد أشرف قاسم جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، واللاعبين في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة وأحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وذلك للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره.

وأكد أشرف قاسم للاعبي الزمالك صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي، دون أي أزمة مالية، و إن الجميع في النادي يسعى لمساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته.

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