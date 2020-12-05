رئيس القومية للأنفاق: غلق شارع الهرم سيكون جزئياً

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم البدء في الخط الرابع من مترو الانفاق الذي تم التخطيط له منذ سنوات طويلة، معقبًا: "عارف أن هيحصل نوع من الإزعاج والتكدس المروري في شارع مثل شارع الهرم ولكن لن يتم غلق الشارع كله بل ستترك منه حارات يمين وشمال الطريق".

وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " " ONأنه قبل الشروع في قرار الغلق الجزئي لشارع الهرم جرى تنسيق مكثف مع محافظ الجيزة لإيجاد محاور مرورية مرنة تعمل على منع التكدس المروري بقدر الإمكان والحفاظ على السيولة المرورية.

وأشار إلى أن المشروع سيقضي على الازدحام المروري المعروف في شارع الهرم وفيصل والمريوطية والمنصورية وهذه المناطق التي أصبح الازدحام المروري فيها ملمحًا من ملامحه، مشددًا على أهمية هذا المحور كونه يربط مناطق الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام وشارع الهرم وفيصل وميدان الجيزة؛ ومن ثم لدى اكتمال المشروع سيحدث سيولة مرورية كبيرة في هذه المنطقة المحورية والاستراتيجية التي بدأ خطها الأول بمحطة الملك الصالح ".

وأوضح أن الخط الرابع للمترو ينفذه شركات مصرية باستثناء الوحدات المتحركة؛ حيث أن مدة مشروع الخط الرابع للمترو 5 سنوات، مشددًا على أن الخط الرابع سوف يرتبط بباقي خطوط مترو الأنفاق لتكتمل الشبكة كلها.

وتابع: "لدى اكتمال الشبكة سيستفيد نحو مليون شخص من الخط الرابع؛ وسيكون بوسع الراكب من مدينة السادس من أكتوبر الوصول وتبديل المحطات حتى العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يقلل الضغط والكثافة في استخدام وسائل المواصلات والمرورو سيحدث انفراجه كبيرة في تلك المناطق ".

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