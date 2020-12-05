عاجل - طلائع الجيش يتعادل أمام الأهلي في الوقت القاتل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في إحراز هدف التعادل للفريق العسكري في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع سجل ناصر منسي هدف التعادل للطلائع بضربة رأسية بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله إسلام محارب.

ويتعادل طلائع الجيش أمام الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

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