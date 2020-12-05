طبيب يكشف تفاصيل استخدام تكنولوجيا جديدة لمساعدة المكفوفين على الإبصار

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كشف مصطفى كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بهيئة المستشفيات الجامعية، التفاصيل المتعلقة باستخدام تكنولوجيا جديدة تساعد المكفوفين على الإبصار من جديد.



وقال "كامل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هذه التكنولوجيا بدأت في استخدامها في هولندا وألمانيا وعدد من دول العالم على الحيوانات ومن المنتظر أن تبدأ قريبًا على الإنسان.



وأشار إلى أن العين عبارة عن كاميرا تقوم بالتقاط الصور وتوصيلها إلى المخ الذي يقوم بادراك ماهية هذه الصورة، ولذلك في حالة وجود عيب في الشبكية أو قرنية العين فإن هذه التكنولوجيا ستقوم بالتعامل محل العين للتعامل مع الجزء الخاص بالمخ عن طريق تخزين أعداد كبيرة من الصور ليقوم المخ باسترجاعها عند التعرض إليها.

