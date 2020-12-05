تعرف على تاريخ ونتائج «سونيديب» قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر، في إطار دور الـ32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى للأهلي البطل التاريخي لدوري الأبطال مع فرق النيجر، على الرغم من مرور 5 عقود على مشاركة الأهلي في البطولات الإفريقية.

ويعد سونيديب بطل النيجر أحدث وجوه الكرة الإفريقية، الذي يعيش عقده الأول، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 2013، إلا أنه نجح في تلك السنوات في التتويج بلقب بطولة الدوري المحلي بالنيجر في مناسبتين.

وتأتي مشاركته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعدما سبق له المشاركة في مناسبتين لم ينجح خلالهما في تجاوز الدور التمهيدي.

شارك بطل النيجر في نسخة 2019 وخرج من الدور التمهيدي بعد خسارته أمام فريق زيسكو بطل زامبيا بنتيجة 5-1، في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

وجاء الظهور الثاني لسونيديب في دوري الأبطال في النسخة الماضية أمام فريق اتحاد الجزائر، ليودع البطولة مبكرًا من الدور التمهيدي، بعد خسارته ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1 و3-1 على الترتيب.

وتعد مشاركة بطل النيجر في النسخة الحالية هي الثالثة، ونجح في تجاوز الدور التمهيدى الأول أمام مقديشو بطل الصومال، بعدما فاز في الذهاب بالنيجر بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل في لقاء العودة بالصومال دون أهداف، ليصعد إلى دور الـ32 ويضرب موعدًا مع الأهلي حامل اللقب، ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري بالنيجر، فيما تقام مواجهة الإياب بمصر أحد يومي 5 أو 6 يناير.

كما شارك بطل النيجر في مناسبة واحدة ببطولة الكونفيدرالية، كاد خلالها يفجر مفاجأة قارية مدوية، عندما التقى فريق الاتحاد الليبي في تمهيدي البطولة خلال ظهوره القاري الأول عام 2016.

بعدما خسر سونيديب في الذهاب بنتيجة 4-1 وتمكن من تحقيق الفوز في مواجهة العودة بنتيجة 3-1، وكان قاب قوسين أو أدنى من معادلة نتيجة موقعة الذهاب، إلا أنه اكتفى بظهور مشرف وفوز تاريخي هو الأول في مسيرته بالبطولات الإفريقية، قبل أن يضيف الفوز القاري الثاني في مسيرته على حساب مقديشو بطل الصومال.

ويخوض سونيديب مبارياته على ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يقع في نيامي عاصمة النيجر، والذي يتسع لـ35 ألف متفرج، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب النيجر مبارياته الدولية.

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