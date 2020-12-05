الديهي: النيابة انتصرت لقيم المجتمع في واقعة طفل المرور

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على قرار النيابة العامة بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى المحكمة المختصة قائلا: "نحن دولة قانون".



وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، إن الأمر بات واضحًا أنه لا أحد فوق القانون، ومن يخطيء يحاسب، لافتا إلى أن النيابة العامة انتصرت لقيم المجتمع، ونثق في المؤسسة القضائية لتطبيق القانون.



وتابع الديهي:" نثق في مؤسسات الدولة جميعا لتطبيق القانون، فجميع مؤسسات الدولة يتحاكي بها العالم، وعلي الجميع الثقة في مؤسستنا.. والرئيس السيسي يدعوا لتطبيقه على الجميع".

