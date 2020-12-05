تعليق لميس الحديدي على الحكم القضائي بشأن قضية "التمويل الأجنبي"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الإعلامية لميس الحديدي أن إغلاق ملف تمويل المتجمع المدني الذي أغلق بعد 9 سنوات من الجدل والتحقيقات القانونية والقضائية والمعروفة إعلاميًا باسم " التمويل الأجنبي أن الحكم القضائي الصادر أكد العمل المدني هو جزء من هذا المجتمع، مؤكدة أن العمل الأهلي ليس عمل خيري فقط ولكن هناك عمل حقوقي أيضا.

وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن القضية استغرقت قرابة التسع سنوات وكثيرين تضرروا من هذا الأمر لكن في النهاية صدح صوت الحق".

وتابعت: " بلاش نبص للجمعيات الأهلية أنها فقط عمل خيري فقط فهناك عمل خيري وأخر حقوقي وعلينا أن ندرك أن كلاهما يكمل بعضهما البعض فبعض منها يدعم المرأة وأخر الطفل وثالث الاغتصاب وبالتالي هناك أمور حقوقية كثيرة جدًا تدعم هذا المجتمع"، معقبة: "خلونا لانفكر في أن العمل الاهلي فقط هو بناء منازل وجمع بطاطين للفقراء.. صحيح هذا عظيم لكن ايضًا علينا أن نعرف جوانب أخرى للعمل الاهلي مثل متابعة الانتخابات وقضايا المرأة وغيرها وأخبار السجون ومن بداخلها ".

أخبار تهمك

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم