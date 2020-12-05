تعليق لميس الحديدي على الحكم القضائي بشأن قضية "التمويل الأجنبي"

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قالت الإعلامية لميس الحديدي أن إغلاق ملف تمويل المتجمع المدني الذي أغلق بعد 9 سنوات من الجدل والتحقيقات القانونية والقضائية والمعروفة إعلاميًا باسم " التمويل الأجنبي أن الحكم القضائي الصادر أكد العمل المدني هو جزء من هذا المجتمع، مؤكدة أن العمل الأهلي ليس عمل خيري فقط ولكن هناك عمل حقوقي أيضا.



وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن القضية استغرقت قرابة التسع سنوات وكثيرين تضرروا من هذا الأمر لكن في النهاية صدح صوت الحق".



وتابعت: " بلاش نبص للجمعيات الأهلية أنها فقط عمل خيري فقط فهناك عمل خيري وأخر حقوقي وعلينا أن ندرك أن كلاهما يكمل بعضهما البعض فبعض منها يدعم المرأة وأخر الطفل وثالث الاغتصاب وبالتالي هناك أمور حقوقية كثيرة جدًا تدعم هذا المجتمع"، معقبة: "خلونا لانفكر في أن العمل الاهلي فقط هو بناء منازل وجمع بطاطين للفقراء.. صحيح هذا عظيم لكن ايضًا علينا أن نعرف جوانب أخرى للعمل الاهلي مثل متابعة الانتخابات وقضايا المرأة وغيرها وأخبار السجون ومن بداخلها ".



