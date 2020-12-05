حقوقي عن قضية التمويل الأجنبي: بيان قاضي التحقيق صدع بالحق

Advertisements

قال المحامي صلاح سليمان، الخبير الحقوقي، ومدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان إ قضية التمويل الأجنبي استغرقت 9 سنوات وأثرت سلبا على المجتمع المدني لكن بيان قاضي التحقيق صدع بالحق.



وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن قرار قاضي التحقيق اليوم يقضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة، مشيرًا إلى أن مؤسسته لم يحقق معها بل كانت ضمن مجموعة المؤسسات التي يبحث ويحقق في ملفها.



وأشار إلى أن بيان النيابة العامة اليوم أكد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساس في التنمية ودعامة رئيسية في التطور الديموقراطي في مصر، مشددًا على أن قرار قاضي التحقيق اليوم لا يتعلق فقط بالبت في الأمور المثارة من عدمه بل يضع وسام شرف يؤكد على وطنية وشرف هذه المؤسسات لدولتها وقانونيتها وإجراءاتها وأنها عملت في إطار القانون واحترمته وأكدت النيابة العامة وهي خصم شريف في القضية أن هذه المؤسسات لديها من الشرف م ايجعلها شريكة في التنمية والتطور الديموقراطي في مصر ".



وأتم قائلًا: "قضية التمويل الأجنبي استغرقت 9 سنوات وأثرت سلبا على عمل منظمات المجتمع المدني وتعرضنا لهجوم شديد بقضية التمويل على مدار هذه السنوات لكن بيان قاضي التحقيق اليوم رد لنا اعتبارنا وكانت تصدع بالحق والجميع".



كان المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قد اصدر قرارًا بأنه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، لعدم الجريمة بشأن 6 منهم، ولعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.



وأكد أن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.



وذكر بيان لقاضي التحقيق، اليوم السبت، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.

