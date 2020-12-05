لاعب بنى سويف ينضم لصفوف الجونة مقابل نصف مليون جنية
السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:34 م
محمد الحسيني
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إنتقل مصطفى صلاح ' الصفتى ' مدافع وظهير ايسر بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى لصفوف الجونة الرياضى لمدة اربع مواسم قادمة .
وحصل مسوؤلى الجونة على الاستغناء الخاص باللاعب عقب دفع المقابل المادى لبنى سويف والمقدر بنصف مليون جنيه .
ووقع اللاعب عقود انضمامه للجونة بحضور مسوؤلى النادى ومحمد عبد الجابر وكيل اللاعبين.
وجاء انضمام اللاعب لصفوف الجونة عقب متابعة مسورلى الفريق لللاعب بمباريات القسم الثانى وظهوره بمستوى متميز بجانب اجادته للعب بمركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع.
وحصل مسوؤلى الجونة على الاستغناء الخاص باللاعب عقب دفع المقابل المادى لبنى سويف والمقدر بنصف مليون جنيه .
ووقع اللاعب عقود انضمامه للجونة بحضور مسوؤلى النادى ومحمد عبد الجابر وكيل اللاعبين.
وجاء انضمام اللاعب لصفوف الجونة عقب متابعة مسورلى الفريق لللاعب بمباريات القسم الثانى وظهوره بمستوى متميز بجانب اجادته للعب بمركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع.