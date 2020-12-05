عضو لجنة الفيروسات: بدء توافر الحصة الأولية لمصر من لقاح فيروس كورونا خلال أسابيع

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وعضو لجنة الفيروسات، إن مصر حجزت 20 مليون جرعة أولية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتوافر هذه الجرعة خلال أسابيع.

وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هذه الجرعة الأولية ستكون كافية لتطعيم الأطقم الطبية والفئات الأكثر تعرضًا للخطورة إذا ما أصيبت بالفيروس وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن مصر حجزت هذه الكمية من الاتحاد الذي يضم كل من اللقاح الروسي والصيني واللقاحين الأمريكيين ولقاح أكسفورد، موضحًا أن مصر أو أي دولة من دول العالم لا تملك رفاهية الوقت للانتظار حتى اختيار اللقاح الأفضل ولذلك ستعتمد على الكميات التي سيوفرها هذا الاتحاد.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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