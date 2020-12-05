الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
Advertisements
علم "الفجر الرياضي" أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يرفض التعاقد مع علي غزال، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد باتشيكو للجنة الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق في حاجة لخدمات لاعب أفضل من علي غزال، وأنه خارج قائمة اللاعبين المقترحيين للتعاقد معهم ضمن تدعيمات صفوف الفريق.

وأصبح تعاقد الزمالك مع علي غزال في إتجاة للفشل، بعدما رفض باتشيكو ضم اللاعب، بالاضافة أن هناك خلاف بين مسئولي سموحة والزمالك، حيث يرغب الفريق السكندري في الحصول على خدمات كريم بامبو بشكل نهائي.

وكان أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، قد اتفق مع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على انضمام علي غزال لاعب المنتخب المصري إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الحالية.

 ووافق فرج عامر على توقف المفاوضات مع علي غزال، بعدما كان اللاعب قريباً من الانضمام لصفوف سموحة، مطالباً الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب وسط الزمالك كبيع نهائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي غزال سموحة الفجر الزمالك

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 3 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

باسم مرسي يصل الإسكندرية من أجل الانضمام إلى سموحة

أول صورة لباسم مرسي في سموحة

سموحة يقترب من كريم بامبو

سموحة يهدد "بامبو" بالايقاف بسبب الزمالك

صراع مبكر بين القطبين على موهبة سموحة

الاتحاد السكندري يرغب في ضم نجم الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم