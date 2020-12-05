الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

علم "الفجر الرياضي" أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يرفض التعاقد مع علي غزال، خلال فترة الانتقالات الحالية.





وأكد باتشيكو للجنة الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق في حاجة لخدمات لاعب أفضل من علي غزال، وأنه خارج قائمة اللاعبين المقترحيين للتعاقد معهم ضمن تدعيمات صفوف الفريق.





وأصبح تعاقد الزمالك مع علي غزال في إتجاة للفشل، بعدما رفض باتشيكو ضم اللاعب، بالاضافة أن هناك خلاف بين مسئولي سموحة والزمالك، حيث يرغب الفريق السكندري في الحصول على خدمات كريم بامبو بشكل نهائي.





وكان أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، قد اتفق مع فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على انضمام علي غزال لاعب المنتخب المصري إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الحالية.





ووافق فرج عامر على توقف المفاوضات مع علي غزال، بعدما كان اللاعب قريباً من الانضمام لصفوف سموحة، مطالباً الحصول على خدمات كريم بامبو لاعب وسط الزمالك كبيع نهائي.



