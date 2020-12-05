الديهي عن "وقعة سماح بنت الحج شهاب": تفاهة وسخافة

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على القبض علي 3 من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، قائلا: " تفاهة وسخافة".



وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، هؤلاء مجموعة من الناس الظرفاء، التي ليس لديهم وعي ولا مسؤولية بما يدور في المجتمع من أحداث إيجابية.

وتوجه الديهي بالشكر إلى الشرطة لسرعة القبض على على هؤلاء، وسخر من الموقف بطلبه إنشاء إدارة في الشرطة لمحاربة التفاهات.



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وجه مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ "سماح بنت شهاب"، اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا: "أنا أسف، ومكنش قصدي، واتفهمت غلط"، مشيرا إلى أنه كان يهدف أن يوصل رسالة بخطورة ارتباط ارتباط الفتيات والشباب بشكل غير رسمي.



وقال "محمود"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الفيديو كان "تمثيل"، ولم يكن يقصد منه الإساءة لأي فتاة، معلقا: "أنا بحب التمثيل وبعمل فيديوهات، لافتا إلى أنه استمد فكرة الفيديو من الواقع خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تشهد حوادث شبيه لما ظهر في الفيديو، كاشفا أن الفيديو الذي انتشر كان له جزء تاني يوضح فيه فكرته ويكشف أن المشهد تمثيلي، ولكن الفيديو الأول هو الذي انتشر.



وأكد أنه لم يكن يتخيل انتشار الفيديو بهذا الشكل، حيث أن صفحته عليها 1000 متابع فقط، مضيفا: "مش عارف أفتح صفحتي بيقولوا الحكومة بدور عليا".



وأضاف، "مفيش بنت اسمها سماح في الشارع كله، وعم شهاب معندهوش بنات.. وكنت هقول حنان وطلعت مني سماح".

