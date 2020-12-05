زاد يواصل استعداداته قبل مواجهة النجوم بالقسم الثاني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زاد تدريباته الجماعية على ملعبه، مساء اليوم السبادت استعداداً لمواجهة فريق النجوم والمقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة.

وتعادل فريق زاد مع نظيره بورتو السويس بالجولة الماضية، بهدف لكل منهما، وسجل هدف زاد نانا نطوي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالقسم الثاني.

وعقد الجهاز الفني لفريق زد بقيادة أسامة نبيه، جلسة مع لاعبيه لمناقشة نقاط القوة والضعف لفريق النجوم، من أجل الخطة المناسبة للسيطرة على المباراة.

وتعاقد نادي zed مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، إسلام الفار، غزل المحلة، محمد شاهين حسني ذكي، وليد حسن، أحمد عادل، سيراميكا، كريم بدير، بلدية المحلة، إسلام عبد الغني، فاركو، حسن النني، أسوان، إسلام رمضان، دمنهور وفاركو، محمد شريف، حارس سيراميكا، عمر رجب، الألومنيوم، علي جمال لالا، ومحمد حمدي.

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