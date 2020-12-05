فوز الوليدية ومركز شباب ناصر ملوي والفكرية والقوصية بالقسم الثالث



وفي المباراة الثانية، فاز فريق الوليدية، علي فريق مركز شباب سمالوط، بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.



كما فاز مركز شباب ناصر ملوي علي حساب الهنداو، بهدفين لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب الهنداو.



وفي المباراة الرابعة، حقق فريق القوصية، علي فريق مركز شباب الخارجة، باربعه اهداف نظيفه، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.



وفي المباراة الخامسة، فاز ناصر الفكرية، خارج ملعبه علي الوادي الجديد، بهدف نظيف ، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الوادي الجديد.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الأولي عصر الاحد عندما، يلتقي فريق مركز شباب مغاغه فريق بني مزار، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



شهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021 فوز فريق مركز شباب القيس، علي فريق ملوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.