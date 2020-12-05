كوكاكولا يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب السويس

وشهد مران الفريق مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الكرات الثابتة وأختتم بتقسيمة حماسية.



وحرص محمد عبدالله المدير الفني لفريق كوكاكولا، على عقد الاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات المقبلة .



وتعاقد نادي كوكاكولا مؤخراً مع عدد كبير من اللاعبين منهم، أحمد عيد حارس مرمى بنها، مهدي صبحي مهاجم الإعلاميين، أحمد عاطف سقراط مهاجم تليفونات بني سويف، حسام زين ظهير أيمن بلدية المحلة، أحمد عبد العزيز ربيعه مدافع ميجا، أحمد كفتة انتهاء الإعارة من الحمام، بسام عيد مدافع بلدية المحلة، أحمد محسن ظهير أيسر نادي zed، إيهاب عبدالمحسن لاعب الترسانة، عاطف الحسيني مهاجم نجمة سينا، إسلام فتحي نادي الترسانة، أحمد أبو الخير لاعب وسط الداخلية، عبدالله محمد لاعب الزرقا.