"بديني" لاعبو القيس كانو قدر المسؤلية واتمنى مواصلة الإنتصارات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
ساللم خليل
Advertisements
قال رجب بديني، المدير الفني لفريق مركز شباب القيس "سعيد بفوز اليوم، على فريق ملوي، لاعبي الفريق قدر المسئولية، ونهدي هذا الفوز للجماهير".


وأضاف بديني، نسعى لتحقيق الفوز بالمباريات المقبلة خاصة وأن الفوز يجلب فوز آخر، ولاعبي فريقي يلعبوا من أجل تحقيق أمل الصعود لدوري القسم الثاني بالموسم المقبل".


بينما قال علي كامل، صاحب هدف الفوز ولاعب القيس، " اجتهدنا من أجل تحقيق الفوز، قمنا بتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب وبالفعل ذلك ساعدنا في حصد الثلاث نقاط في النهاية".

واستطاع مركز شباب القيس من الفوز مساء اليوم على نظيره ملوي، بهدف نظيف، في لقاء جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بدوري القسم الثالث.

أخبار تهمك

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم