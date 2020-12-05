"بديني" لاعبو القيس كانو قدر المسؤلية واتمنى مواصلة الإنتصارات

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قال رجب بديني، المدير الفني لفريق مركز شباب القيس "سعيد بفوز اليوم، على فريق ملوي، لاعبي الفريق قدر المسئولية، ونهدي هذا الفوز للجماهير".





وأضاف بديني، نسعى لتحقيق الفوز بالمباريات المقبلة خاصة وأن الفوز يجلب فوز آخر، ولاعبي فريقي يلعبوا من أجل تحقيق أمل الصعود لدوري القسم الثاني بالموسم المقبل".





بينما قال علي كامل، صاحب هدف الفوز ولاعب القيس، " اجتهدنا من أجل تحقيق الفوز، قمنا بتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب وبالفعل ذلك ساعدنا في حصد الثلاث نقاط في النهاية".



واستطاع مركز شباب القيس من الفوز مساء اليوم على نظيره ملوي، بهدف نظيف، في لقاء جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بدوري القسم الثالث.



