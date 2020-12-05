الديهي عن "المناورة ميدوزا 10": منظر يدعو للفخر والاعتزاز

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا -10 " قائلا:" منظر يدعو للفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة".

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تمتلك حاملتي طائرات من أكبر الحاملات في العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من فكر في استقدام هذه الحاملات.

وأشار الديهي إلى أن القوات البحرية نفذت المناورات مع القوات المشاركة وكأنها حربا حقيقية، وهذا مدعاة للفخر أننا نمتلك سلاح وقطع بحرية بهذا الشكل، مضيفا أن التدريب المستمر يؤدي إلى رفع المستوي.

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 9 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل كاسونجو وحسن.. ثنائي جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

تعرف علي التهم المنسوبة لرجب السويركي صاحب محلات التوحيد والنور

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

08:51 م

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم