الديهي عن "المناورة ميدوزا 10": منظر يدعو للفخر والاعتزاز

Advertisements

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا -10 " قائلا:" منظر يدعو للفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة".



وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تمتلك حاملتي طائرات من أكبر الحاملات في العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من فكر في استقدام هذه الحاملات.



وأشار الديهي إلى أن القوات البحرية نفذت المناورات مع القوات المشاركة وكأنها حربا حقيقية، وهذا مدعاة للفخر أننا نمتلك سلاح وقطع بحرية بهذا الشكل، مضيفا أن التدريب المستمر يؤدي إلى رفع المستوي.

