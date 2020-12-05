تعرف على وصفات للتخلص من مشاكل البشرة بواسطة الطماطم

الطماطم واحدة من الخضروات التي تتمتع بالكثير من العناصر الغذائية المهمة، التي تمد الجسم والشعر بالكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج لها، ونظراً للمشاكل التي حصر لها التي تتعرض لها البشرة من حب الشباب وتراكم الجلد الميت واسمرار البشرة وغيرها، ووصفات الطماطم لها دور كبير في التخلص من تلك المشاكل كلها.





وصفات الطماطم للتخلص من مشاكل البشرة





مشاكل البشرة لا تعد ولا تحصى وتحاول الفتيات التخلص منها بشتى الطرق وتستخدم مستحضرات التجميل المختلفة والتي تكون غالباً مضرة للبشرة بسبب احتوائها على مواد كيميائية، ولكن مع الوصفات الطبيعية سوف تتخلصي من كل المشاكل بسهولة جداً.





أهم وصفات الطماطم للبشرة





يوجد عدة وصفات طبيعية تعتبر الطماطم من المكونات الرئيسية فيها والتي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، ومنها:





الطماطم والسكر مقشر للبشرة





يتم تقطيع حبة من الطماطم وتغمر بالسكر ويستخدم على البشرة من خلال الفرك لدقائق معدودة وهذا لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.





الطماطم والأفوكادو للتخلص من حب الشباب





إذا كنت تعاني من حب الشباب عليك باتباع هذه الخلطة التي تعد من خلال هرس حبة من الطماطم مع ثمرة من الأفوكادو ونقلب جيداً، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم بغسل الوجه بالماء الفاتر.





الطماطم والكركم لتفتيح البشرة





يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون مع ملعقة كبيرة من البن ولب الطماطم، وتقلب المكونات معاً وتطبق على الوجه لمدى ربع ساعة ثم يغسل الوجه بعد ذلك.