تعرف على وصفات للتخلص من مشاكل البشرة بواسطة الطماطم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:55 م
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
Advertisements
تعرف على وصفات للتخلص من مشاكل البشرة بواسطة الطماطم

الطماطم واحدة من الخضروات التي تتمتع بالكثير من العناصر الغذائية المهمة، التي تمد الجسم والشعر بالكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج لها، ونظراً للمشاكل التي حصر لها التي تتعرض لها البشرة من حب الشباب وتراكم الجلد الميت واسمرار البشرة وغيرها، ووصفات الطماطم لها دور كبير في التخلص من تلك المشاكل كلها.

وصفات الطماطم للتخلص من مشاكل البشرة

مشاكل البشرة لا تعد ولا تحصى وتحاول الفتيات التخلص منها بشتى الطرق وتستخدم مستحضرات التجميل المختلفة والتي تكون غالباً مضرة للبشرة بسبب احتوائها على مواد كيميائية، ولكن مع الوصفات الطبيعية سوف تتخلصي من كل المشاكل بسهولة جداً.

أهم وصفات الطماطم للبشرة

يوجد عدة وصفات طبيعية تعتبر الطماطم من المكونات الرئيسية فيها والتي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، ومنها:

الطماطم والسكر مقشر للبشرة

يتم تقطيع حبة من الطماطم وتغمر بالسكر ويستخدم على البشرة من خلال الفرك لدقائق معدودة وهذا لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

الطماطم والأفوكادو للتخلص من حب الشباب

إذا كنت تعاني من حب الشباب عليك باتباع هذه الخلطة التي تعد من خلال هرس حبة من الطماطم مع ثمرة من الأفوكادو ونقلب جيداً، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

الطماطم والكركم لتفتيح البشرة

يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون مع ملعقة كبيرة من البن ولب الطماطم، وتقلب المكونات معاً وتطبق على الوجه لمدى ربع ساعة ثم يغسل الوجه بعد ذلك.

تعرف على وصفات للتخلص من مشاكل البشرة بواسطة الطماطم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاكل البشرة ماسك الطماطم حل مشاكل البشرة

أخبار تهمك

زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ 18 دقيقة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 8 ساعات

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

للعروس.. اكتشفي الفوائد المذهلة للكركم

10 فوائد صحية لـ"الخل الأبيض" على بشرتك.. تعرفي عليها

جربي خلطات الخوخ لبشرة أكثر نعومة

5 حيل جمالية مذهلة باستخدام معجون الأسنان.. اكتشفيها!

خلطات طبيعية من "اليقطين" للعروس ذات البشرة الدهنية

علاج للتخلص من الهالات السوداء.. تعرفي على الطريقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم