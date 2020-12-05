إصابة نجم أتالانتا بفيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
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أصيب الألماني روبن جوسينس نجم نادي أتالانتا الإيطالي بفيروس كورونا المستجد ومكوثه في العزل الذاتي.


وأوضح أتالانتا أن الاختبار الذي خضع له اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أظهر "قدراً ضئيلاً من الكثافة الفيروسية" أمس الجمعة، ليتم إخضاع جميع أعضاء الفريق للمزيد من الاختبارات.


ويخوض جوسينس موسمه الرابع مع أتالانتا الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد ظهوره الأول في البطولة القارية الموسم الماضي.


وخاض جوسينس أول أربع مباريات دولية له مع منتخب ألمانيا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.


وذكرت تقارير صحافية أن الأوكراني روسلان مالينوفسكي لاعب أتالانتا أنهى العزل الطبي هذا الأسبوع بعد إصابته بكورونا في 17 نوفمبر الماضي أثناء تواجده مع منتخب بلاده.

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