تعرف على تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف رونالد كومان عن مدرب نادي برشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره قادش في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة قادش كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن 

خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليت، البا 

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، كوتينيو

خط الهجوم: ميسي، غريزمان، بريثويت

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