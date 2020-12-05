نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يشدد على التخطيط للعمل التجاري

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا اليوم (الجمعة) إلى بذل الجهود لوضع خطة لتنمية القطاع التجاري خلال العام القادم بما يتوافق مع متطلبات نمط التنمية الجديد.

وذكر هو خلال جولة تفقدية في العديد من المواقع التجارية في بكين، أن العمل التجاري له أهمية كبيرة لإقامة نمط التنمية الجديد القائم على "التداول المزدوج"، والذي تعزز فيه السوقين المحلية والخارجية بعضهما البعض، وتمثل السوق المحلية ركيزته الأساسية .

وأضاف أنه يتعين بذل الجهود لزيادة الطلب المحلي ودعم تحديثات الاستهلاك وتشجيع تنمية أنماط استهلاك وقطاعات تجارية جديدة.

وأكد على تحسين نظام اللوجستيات الحديث وتعزيز لوجستيات سلاسل التبريد للمنتجات الزراعية، وكذلك إقامة وتجديد أسواق الجملة.

ولفت هو إلى أنه يتعين بذل الجهود أيضا لزيادة الانفتاح وتعزيز إنشاء مناطق تجارة حرة.