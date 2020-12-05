التعادل السلبي يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

الربع ساعة الأولى من هذا الشوط لم تشهد أي محاولات هجومية على المرمى، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

بعد مرور فترة جس النبض مرر مروان محسن كرة عرضية أرضية وضعت محمد مجدي "أفشة" منفردًا بمحمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع حيث سدد أفشة الكرة لكن بسام تألق وتصد للكرة وحافظ على شباكه.

ورد فريق الطلائع على فرصة أفشة بضربة رأسية رائعة من عمرو مرعي بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية لزميله أحمد سمير لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

ومع ارتفاع درجة حرارة المباراة مرر علي معلول الكرة عرضية متقنة لمروان محسن الذي سددها مباشرة باتجاه المرمى لكن محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش أخرج كل خبراته وأبعد الكرة ببراعة ليواصل الحفاظ على نظافة شباكه.

وقبل نهاية الشوط ب8 دقائق وصلت الكرة إلى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي داخل منطقة الجزاء ليسددها قذيفة قوية لكنها علت عارضة محمد بسام حارس الطلائع.

ومرت باقي الدقائق من هذا الشوط دون أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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