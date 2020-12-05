موسيماني يُعطي طاهر محمد طاهر تعليمات أثناء مباراة طلائع الجيش

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات فنية إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة طلائع الجيش والمقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.





وقام المدرب الجنوب إفريقي باستغلال توقف اللعب لعلاج أحد اللاعبين واستدعى طاهر محمد طاهر ومنحه تعليمات ليكون أكثر فاعلية على المرمى.





كما طالب موسيماني اللاعب بالتحرك السريع واللعب من لمسة واحدة.





ويواجه الأهلي حاليا نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.



