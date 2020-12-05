داخل عشة وسط الزراعات.. أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالحوامدية

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داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها حداد، وسط الزراعات، بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بقيام حداد عمره "43 سنة" بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في عشة وسط الزراعات، وترويجها على عملائه، بنطاق القسم.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة توصلت جهوده إلى صحة المعلومات الواردة.



أعد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة مأمورية برئاسة النقيبان فاروق عبد القادر وإسلام السيسي، وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على طبنجة و3 فرد خرطوش والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.



وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

