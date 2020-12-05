العراق تطالب بزيادة إنتاج النفط لدعم الاقتصاد

دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم (السبت) إلى تعظيم انتاج النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية لدعم الخزينة والاقتصاد الوطني.

وأكد إسماعيل في بيان اليوم "أهمية تعظيم الانتاج الوطني من النفط الخفيف من أجل تحقيق إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني".

وطالب بضرورة التعجيل بمشاريع تحسين مواصفات النفط الخام لأهمية ذلك في عملية تسويقه في الأسواق العالمية.

وشدد على منح الأولوية للعمالة المحلية في المشاريع والحقول النفطية والاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون معا تنفيذا للأهداف المشتركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد.

وأعلنت وزارة النفط العراقية مطلع ديسمبر الجاري أنها صدرت أكثر من 81 مليون برميل من النفط الخام في شهر نوفمبر بإيرادات بلغت أكثر من ثلاث مليارات و300 مليون دولار.

ويعاني العراق من أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية بعد تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، إذ يعد النفط عصب الاقتصاد العراقي، ويعتمد هذا البلد على إيرادات صادراته بنسبة 95 بالمائة في الموازنة العامة