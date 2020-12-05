مساعد وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تستعد لفرض عقوبات على تركيا خلال الشهر الجاري

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:32 م
السفير محمد حجازى
السفير محمد حجازى
الفجر
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي جاهز بحزمة من العقوبات خلال ديسمبر الجاري على تركيا، بسبب استفزازت تركيا بمنطقة حوض المتوسط، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا شديدة الأهمية، ولها بعد سياسي وإقليمي.

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الاستفزازات التركية تتسبب فى توتر الأوضاع بالمنطقة، وبالتالي القاهرة وباريس هما مركزان للأمن عبر المتوسط.
 
وأشار حجازري إلى أن الملف الليبي هام جدا، وسنجني ثماره خلال الفترة القليلة المقبلة، وإطلاق عملية سياسية تتحاور فيها جميع الأطراف السياسية الليبيية بالتعاون مع مصر وشركاء المنطقة بالإضافة إلى الشركاء فى أوروبا.

وأكد أن البعد الهام لهذه الزيارة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي هو التسامح بين الأديان واحترامها.

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مصر فرنسا تركيا السيسي الاتحاد الاوروبي

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