تعرف على حقيقة غياب الشمس 3 أيام "رئيس الفلك يوضح"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:29 م
غياب الشمس
غياب الشمس
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تعرف على حقيقة غياب الشمس 3 أيام "رئيس الفلك يوضح"

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد الوطني للبحوث الفلكية، إن الشائعات الفلكية انتشرت على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن دخول الأرض في ظلام دامس لمدة 3 أيام لا يمكن لأحد أن يصدقها ولكن طالما هناك مؤسسات بحثية قوية وإمكانيات متوفرة في معهد البحوث الفلكية والمرصد الفلكي بالقطامية الذي جرى إنشاؤه عام 1954 وله العديد من الاسهامات وكان من ضمن 4 مراصد ترصد موقع هبوط مركب أبولو عام 1969 ما يدعو المصريين بالفخر.

الشائعات الفلكية

وأضاف "القاضي" خلال لقاء مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن تلك الشائعات التي تتحدث عن الظلام الذي سيخم على الأرض 3 أيام رهيبة وليست صحيحة ولا يمكن لأحد أن يصدقهم، مشيرًا إلى أن هذه الإشاعة لها خلفية حيث يحدث يوم 14 ديسمبر هناك كسوف كامل في نصف الكرة الجنوبي ولن تشهده مصر أو المنطقة العربية، والبعض استغل تلك المعلومة وأثار بها تلك الشائعات.

وأشار إلى أن الفلكيين وهناك مجموعات متخصصة منهم لدراسة تاريخ الأرض أو النظام الشمسي أو دراسة مجرة ​​درب التبانة، ومن بين هؤلاء المتخصصين دراسة الأجسام القريبة من الأرض مثل الكويكبات والمذنبات، مشيرًا إلى أن أقرب كويكب يمكنه المرور فوق الأرض وتكون المسافة بينه وبين الأرض 16 مرة بين المسافة من الأرض والقمر.

تعرف على حقيقة غياب الشمس 3 أيام "رئيس الفلك يوضح"

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غياب الشمس رئيس الفلك حقيقة غياب الشمس الدكتور جاد القاضي

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