الزمالك يكشف حقيقة إصابة نجمه بالرباط الصليبي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أوضح رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك  الدكتور محمد أسامة الحالة الطبية للاعب وسط الفريق محمد أشرف "روقة" الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر.


وأكد طبيب الزمالك أن روقة سيخضع لأشعة جديدة للكشف عن حجم إصابته بشكل نهائي.


وتابع: "جميع الأنباء بشأن إصابة روقة بقطع جزئي أو كلي في الرباط الصليبي غير صحيحة بالمرة، الأشعة الجديدة سوف تكشف الإصابة وموعد عودته للتدريبات". 


وأكمل : " يواصل عبدالشافي برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي، ولن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، إلا بعد تعافيه بشكل كامل من الكسر الذي تعرض له في الترقوة". 


واختتم : "سيكون هناك مسحة طبية جديدة غداً الأحد للكشف من فيروس كورونا المستجد، للثلاثي يوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش، من أجل الاطمئنان عليهم، وسيتم تأجيل مسحة عمر السعيد للأسبوع المقبل".

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