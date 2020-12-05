لاتسيو يعبر عقبة سبيزيا في الدوري الإيطالي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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انتزع فريق لاتسيو فوزاً صعباً من مضيفه سبيزيا 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل هدفي لاتسيو تشيرو إيموبيلي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 15 و33، فيما سجل هدف سبيزيا مبالا نزولا في الدقيقة 64.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، محققاً انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.



فيما توقف رصيد سبيزيا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر، متلقياً هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.

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