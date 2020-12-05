زاهي حواس: استقبال السيسي لـ ممياوات متحف التحرير حدث تاريخي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه تم الإعداد لأوبرا توت عنخ آمون على مدار 3 سنوات، حيث أنه استغرق عام في كتابة الأوبرا، وعامين للتلحين.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه من المقرر أنه بحلول ذكرى 100 عام على كشف مقبرة توت عنخ امون في 4 نوفمبر 2021، "العرض هيف العالم".

وعن نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، أوضح أنه كان يتمنى أن يتم نقل المومياوات في وقت لا يوجد به فيروس كورونا، معلقا: "كان كل الناس هتيجي"، منوها بأن استقبال الرئيس السيسي للمومياوات داخل متحف الحضارة يعتبر حدث تاريخي.

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