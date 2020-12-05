تدشين عيادة زراعية إلكترونية ومركز أعمال زراعي بجامعة الفيوم

Advertisements

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن فوز جامعة الفيوم بأحد المشروعات القومية والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان: "العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة- إنشاء عيادة زراعية إلكترونية ومركز أعمال زراعي""Establishing Electronic Agriculture Clinc and Agriculture Business Center".



وقد أوضح أن هذا المشروع والذي تصل مدته إلى 18 شهر هو نتاج تعاون بين جامعة الفيوم ومركز بحوث الصحراء بهدف خدمة القطاع الزراعي في مصر وخاصة أصحاب المزارع الصغيرة وذلك من خلال توفير التدريبات وورش العمل والخدمات الاستشارية سواء من خلال التفاعل الشخصي أو عبر الإنترنت.



وقد أكدت الدكتورة سناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة ورئيس الفريق البحثي بجامعة الفيوم، أن هذا المشروع يأتي ضمن نداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأول للغام المالي 2021-2020 للمشروعات التطبيقية ومشروعات البحوث والتطوير والابتكار طبقا لأولويات الدولة المصرية لمرحلة ما بعد كورونا، كما أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليون جنيه مصري.

