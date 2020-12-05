أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على "السويركى" مالك محلات التوحيد والنور (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "السويركي يمول جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يوجد فارق بينه وبين صفوان ثابت".

وأشار إلى أن محمود عزت، أحد قيادات الجماعة الإرهابية اعترف في التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه عن عدد من العناصر التي تمول الجماعة الإرهابية، منوها بأن أول جلسة لمحاكمة الإرهابي محمود عزت ستكون يوم 19 ديسمبر.

أخبار تهمك

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ ساعتين

زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

منذ ساعة و 17 دقيقة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ أقل من ساعتين

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم