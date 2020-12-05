أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على "السويركى" مالك محلات التوحيد والنور (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "السويركي يمول جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يوجد فارق بينه وبين صفوان ثابت".



وأشار إلى أن محمود عزت، أحد قيادات الجماعة الإرهابية اعترف في التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه عن عدد من العناصر التي تمول الجماعة الإرهابية، منوها بأن أول جلسة لمحاكمة الإرهابي محمود عزت ستكون يوم 19 ديسمبر.

