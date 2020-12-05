بعد مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يفرض نفسه على مواجهة الأهلي وطلائع الجيش

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على أول 15 دقيقة من مواجهة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس مصر.

ولم تشهد الدقائق الأولى من هذ اللقاء أي خطورة على مرمى كلا الفريقين باستثناء الهدف الذي سجله فريق الطلائع وتم إلغائه بداعي التسلل.

ويتطلع المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، فيما يطمح فريق الطلائع للتتويج باللقب الأول له.

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