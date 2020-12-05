أحمد موسى: قطر كيان إرهابي.. وموقفي من الدوحة لم يتغير منذ 1999 (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتطوير ميدان التحرير قائلا: "مصر وجدت ثم جاء العالم، تحن حضارة 7 آلاف سنة".

وتساءل موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ماذا تمثل قطر ؟ قطر لا شئ سوى دولة ترعى الإرهاب".

وتابع:"قطر كيان إرهابي، واللي عايز روح يطبلها يطبل، الدوحة تمول الإرهاب والخراب وتعمل ضدي بلدي".

وأكمل موسى "لن نصدق أي كلام لحكام قطر، وموقفي الشخصي من الدوحة لم يتغير منذ عام 1999 "، معلقا "أدفن الأول قبل ما أغير موقفي وكلامي عن قطر".

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