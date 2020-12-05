ضبط ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في الغربية (صور)

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انة تم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ومكونة من مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه مفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات والصيادلة مفتشي الصيدليات بالإدارة الصحية بكفر الزيات، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (٢) محضر جنحة رقم ٢٩٤٠ و٢٩٤١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ كفر الزيات ضد المسئولين عن صيدليتين بناحية منشأة سليمان وذلك لحيازتهم بالصيدليتين عدد ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بغرض البيع، وتم التحفظ على هذه المضبوطات بإجمالي ٨٧٠ عبوة دواء ومستلزمات طبية، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



كما قامت مديرية التموين بطنطا بضبط ٢٣٥ كيلو حلاوة بدون بيانات من مصنع غير مرخص بحي الغفران بقحافة حي ثان طنطا، وتم تحرير محضر رقم ٣١٢٨٣ جنح ثان طنطا لعدم وجود ترخيص للمصنع.



يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحال وخاصةً الصيدليات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.