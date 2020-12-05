بـ لوك جديد.. جومانا مراد تتالق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"









حيث ظهرت "مراد" في الصورة بـ لوك جديد وهي ترتدي جاكيت جلد لامع باللون الاسود، وظهرت "مراد ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج.





في سياق منفصل، شاركت جومانا مراد في افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.





وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



ودخلت الفنانة الكبيرة يسرا وعدد كبير من الحاضرين في نوبة بكاء شديدة أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.





شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".