زاهي حواس: لولا جائحة كورونا كان زار مصر أفواج وأفواج من السياح

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كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، تفاصيل زيارة الوفد الأسباني لمصر، مشيرا إلى أنه ممنوع خروج أي سائح من أسبانيا، ولكن هناك طبيب لديه اتصالات جيدة والتقى بالمحافظ في مكانه بأسبانيا، وطلب منه أن يسمح لوفد من أسبانيا لزيارة مصر لحضور مؤتمر أثري.



وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المحافظ اعطى له تصريح، مضيفا: "بقدرة قادر طلع 22 واحد من أسبانيا ووصلوا مصر"، لافتا إلى أنه التقى بهم، وتناول معهم وجبة الغذاء، وكانوا سعداء للغاية.



وأضاف أن عام 2020 كانت الأسوء، والاكتشافات الأثرية التي أعلنتها مصر في هذا العام لو لم يكن هناك جائحة كورونا، كان وصل مصر أفواج وأفواج من السياح، منوها بأن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة سيعلن عنه في 2021.

