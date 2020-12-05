زاهي حواس: لولا جائحة كورونا كان زار مصر أفواج وأفواج من السياح

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، تفاصيل زيارة الوفد الأسباني لمصر، مشيرا إلى أنه ممنوع خروج أي سائح من أسبانيا، ولكن هناك طبيب لديه اتصالات جيدة والتقى بالمحافظ في مكانه بأسبانيا، وطلب منه أن يسمح لوفد من أسبانيا لزيارة مصر لحضور مؤتمر أثري.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المحافظ اعطى له تصريح، مضيفا: "بقدرة قادر طلع 22 واحد من أسبانيا ووصلوا مصر"، لافتا إلى أنه التقى بهم، وتناول معهم وجبة الغذاء، وكانوا سعداء للغاية.

وأضاف أن عام 2020 كانت الأسوء، والاكتشافات الأثرية التي أعلنتها مصر في هذا العام لو لم يكن هناك جائحة كورونا، كان وصل مصر أفواج وأفواج من السياح، منوها بأن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة سيعلن عنه في 2021.

أخبار تهمك

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ ساعتين

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ أقل من ساعتين

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم