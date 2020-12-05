رئيس هيئة قناة السويس: عدد السفن العابرة في 2020 أعلى من العام الماضي

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن العابرة لقناة السويس في 2020 أعلى من العام الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا بفضل التحفيزات والتخفضيات الكبيرة التي قامت بها إدارة القناة والتي وصلت إلى 17% لدول شمال غرب أوروبا و45% للسفن التي جاءت من الساحل الشمالي الأمريكي.



وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هناك 19 ألف سفينة عبروا قناة السويس خلال هذا العام وهو أعلى من عدد السفن التي عبرت العام الماضي والذي كان سنة رواج القناة.



وأشار إلى أن المرور عبر قناة السويس بالنسبة للفن هي أسرع الطرق وأكثرها أمانة واختصارًا للوقت بعد إنشاء قناة السويس الجديدة والتي قللت مدة عبور السفن إلى 11 ساعة بدلًا من 22 ساعة، مؤكدًا على العمل على خطة تحفيز للسفن هذا العام بتطوير المجرى الملاحي والأسطول وعمل 10 جراجات لاستخدامها بالنسبة للسفن في حالة العطل.



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.