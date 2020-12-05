الأهلي يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:01 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
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كشف مسؤولو النادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن رحيل مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي الجاري داخل مصر.

رحيل مروان محسن عن الأهلي 

وأوضح مصدر مسؤول داخل الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن رحيل مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، وعدم تفعيل عقده الجديد.

وأكد المصدر أن مروان محسن مروان محسن لاعب هام في تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، مشيرا إلى أن رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، هي بقاؤه.

ويمتد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حتى ثلاثة مواسم، حيث قام مسؤولو الأحمر بتمديد عقده مؤخرا.

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