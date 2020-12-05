نتائج الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث

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انطلقت اليوم منافسات الجولة الاولي، للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم، والتي شهدت ندية بين الفرق المتبارية تزامنا مع انطلاق المسابقة التي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بهذه المجموعة في الموسم الجديد.



وأسفرت نتائج الجولة الاولي، عن فوز فريق شبان مسلمين المراغة،علي ضيفه فريق نادي البداري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول.





وعلي ملعب مركز شباب نجوع مازن فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق،نتيجة مباراة نجوع مازن أمام ضيفه فريق نادي المراغة.



فيما فصل التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة نادي الرحلات أمام نظيره فريق نادي قفط، في التي جمعت بينهما اليوم بملعب الرحلات .



واستمرت سلسلة التعاملات الإيجابية المواجهات الجولة الاولي، بعد أن حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة اهلي المنشأة أمام اخميم.



فيما نجح فريق مكة المكرمة في تحقيق الفوز علي نظيره فريق مركز شباب البلينا ،بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول.



واختتم الجولة بمواجهة فريق نادي شعب قوص، أمام مركز شباب سوهاج والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف