استشاري: هذا سبب كسر تركيبات الأسنان (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عز، استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، إن كسر التركيبات قد يكون بسبب زيادة البرد في الأسنان، او عدم مراجعة شكل العضة التي قد تؤدي إلى كسر الفينير، او عدم أتخاذ مقاسات الفينير بدقة شديدة، ولتجنب هذه المشاكل يتم اجراء بروفة على التركيبات، لتلافي أي مشكلة قد تحدث في المستقبل.



وتابع استشاري تجميل وتركيبات الأسنان، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت، أن اللثة يجب أن تحترم جدًا وقت تركيب الفينير، لأنها عبارة عن نسيج حي، وهناك الكثير من الطرق للحفاظ عليها أثناء تركيب الفينير.



وأضاف أن المريض عليه أن يعطي الفرصة الكاملة للطبيب لتركيب الفينير المناسب، لأن هناك بعض الحالات يتم تركيب الفينير بدون برد الأسنان، وفي بعض الحالات يتم برد الاسنان، معقبًا: "لازم ندي فرصة للطبيب يشتغل عشان نحصل على نتيجة جيدة".



وأضاف أن اللسة وعظم الاسنان إذا لم يكن فيهم أي مشاكل، ففي هذه الحالة تركيب الفينير في الفك الواحد في 3 أيام، أي أن الاسنان بالكامل في حاجة إلى أسبوع كامل لتركيب الفينير.

