إلغاء قرار منع إسراء عبد الفتاح من السفر والتحفظ على أموالها في قضية التمويل الأجنبي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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ألغى قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارًا سابقًا بمنع الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل، من السفر مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

وانتهت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني التي تولي التحقيق فيها، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بشأن 20 منظمة وكيانا وجمعية، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل 20 منظمة وجمعية وكيان أهلي.

وأصدر قاضي التحقيق، بيانًا جاء فيه: “رفع أسماء من شملتهم التحقيقات وهي 20 جمعية ومنظمة، من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم، سواء السائلة أو المنقولة، فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب، دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق، سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا”.


وقال محمد الزارع المحامي إن قرار قاضي التحقيق بالغاء المنع من السفر شمل كل من حسام الدين علي، وأحمد غنيم وباسم سمير، وإسراء عبد الفتاح، والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى.

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