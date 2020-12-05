أحمد موسى: أتمنى أن يجهز الأهلي استاد مخصص لعرض البطولات (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:39 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأهلي يخوض مباراة قوية اليوم أمام طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مباراة الأهلي والطلائع صعبة للغاية، خاصة أن طلائع الجيش يمتلك لاعبين متميزين، وفريق محترم، ووصل إلى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك وبيراميدز.

وتمنى الإعلامي أحمد موسى، أن يفوز الأهلي بالبطولة الثالثة اليوم في كأس مصر، ثم السوبر الإفريقي، ثم كأس السوبر ليحصد بذلك خمسة ألقاب خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي عليهم الحذر الشديد خلال مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر التي حصدها على مدار تاريخه 36 مرة.

وتمنى الإعلامي أحمد موسى، من الأهلي أن يقوم بإنشاء استاد مخصص فقط لوضع الكؤوس والدروع التي حصدها على مدار تاريخه.

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