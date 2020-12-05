هيئة المجتمعات العمرانية استرداد 14 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لتغير نشاطها

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، تفاصيل استرداد جهاز القاهرة الجديدة لـ14 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكني لـ تجاري.

وقال "أنور" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هناك لجان لمتابعة نشاط الوحدات السكنية والتأكد من عدم استغلالها في أي نشاط غير السكن.

وأشار إلى أن هناك ثلاث خطوات يتم اتخاذها قبل سحب الوحدة للمخالفة، موضحًا أن هذه الخطوات تتمثل في الإنذار، ثم الغلق والتشميع وبعدها رفع العداد قبل أن يتم سحب هذه الوحدات.

وفي ذات السياق قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الوحدات السكنية المتواجدة في الدور الأرضي للعقارات التى يتم تحويلها لمحلات تجارية مخالفة للاشتراطات، لكون هذه الوحدات مدعمة يتم صرفها للمستحقين.

وأضاف "بدوي"، خلال حواره ببرنامج "المشهد" عبر فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أنه كان سابقًا يتم تطبيق قرار غلق وتشميع، ويقوم المواطن بفك التشميع ودفع غرامة 100 جنيه، مما يشجع على فك التشميع، لافتًا إلى أن هناك قرار رادع بسحب الوحدة السكنية وإعادة تطويرها وتخصيصها للمستحقين، منوهًا أنه مضى اليوم 34 قرار سحب لوحدات سكنية مخالفة.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه من حق صاحب الوحدة أن يتظلم على القرار خلال 60 يومًا ولكن بشرط إعادة الشيء لأصله والالتزام بغرض السكن فقط.

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