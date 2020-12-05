أستاذ تغذية: الدهون في منطقة البطن تؤدي إلى تصلب الشرايين والسكر

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قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الشتاء يؤدي إلى الشعور بالجوع لدى الجميع، ولذلك من الضروري العمل على تقليل الشهية لعدم الإصابة بالسمنة، مشيرة إلى أن الكرش عدة أنواع فقد يكون الكرش دهني أو عضلي أو كرش ناتج من الكولون.



وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين الهنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكرش الدهني هو الأكثر شيوعًا، ويتكون بسبب السكريات وتناول الوجبات السريعة، وهذا النوع منتشر بصورة كبيرة لدى الرجال، وهذا قد يكون بسبب تناول وجبة واحدة ليلًا والنوم بصورة مباشرة، لافتة إلى أن كميات الأكل وتوقيتها قد يؤدي إلى ظهور الكرش.



وأشارت إلى أن الدهون الداخلية في البطن تكون حول الكبد، وتؤدي إلى الكبد الدهني وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر، وتصلب الشرايين، وتؤدي إل ىالإصابة بتكيس المبايض، معقبة: "الدهون الداخلية من أخطر أنواع الدهون".

