أستاذ تغذية: الدهون في منطقة البطن تؤدي إلى تصلب الشرايين والسكر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الشتاء يؤدي إلى الشعور بالجوع لدى الجميع، ولذلك من الضروري العمل على تقليل الشهية لعدم الإصابة بالسمنة، مشيرة إلى أن الكرش عدة أنواع فقد يكون الكرش دهني أو عضلي أو كرش ناتج من الكولون.

وتابع "حافظ"، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين الهنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكرش الدهني هو الأكثر شيوعًا، ويتكون بسبب السكريات وتناول الوجبات السريعة، وهذا النوع منتشر بصورة كبيرة لدى الرجال، وهذا قد يكون بسبب تناول وجبة واحدة ليلًا والنوم بصورة مباشرة، لافتة إلى أن كميات الأكل وتوقيتها قد يؤدي إلى ظهور الكرش.

وأشارت إلى أن الدهون الداخلية في البطن تكون حول الكبد، وتؤدي إلى الكبد الدهني وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر، وتصلب الشرايين، وتؤدي إل ىالإصابة بتكيس المبايض، معقبة: "الدهون الداخلية من أخطر أنواع الدهون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

منذ أقل من ساعتين

زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ أقل من ساعتين

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

كل ما تريدين معرفته عن مرض تصلب الشرايين

فيديو.. خبيرة تغذية علاجية تكشف خطورة السمنة على مرضى السكر

أخصائية تغذية: الكرش سببه الضغط النفسي والعصبي (فيديو)

أخصائية تغذية: الكرش يظهر للرجال بعد الزواج بسبب المسؤولية

اخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب ظهور الكرش لدى الرجال

أخصائي تغذية علاجية: 33 نوعًا من الأمراض المرتبطة بالسمنة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

07:02 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم