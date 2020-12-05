طبيب سمنة: نسبة مرضى السكر من النوع الأول لا تتعدى الـ10% (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن مرضى السكر من النوع الأول لا يعانون من السمنة، لذلك لا يعالجون من خلال جراحات السمنة، لأن البنكرياس في الجسم في هذا النوع متوقف تمامًا، ولا ينتج أي أنسولين، ولكن نسبة هؤلاء المرضى لا تتعدى الـ10% من مرضى السكر.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين الهنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن بعض مرضى السكر الذين لديهم زيادة في الوزن تصل لـ 15 كيلو فوق الوزن الطبيعي، وفي هذه الحالة هناك امكانية لإجراء عملية تحويل المعدة المصغر لعلاج السكر، معقبًا: "ممكن نفصل المعدة على حسب الوزن، لعلاج السكر من النوع الثاني تمامًا"

وأشار إلى أن عملية تحويل المسار بها كافة الامكانيات التي تناسب مريض السكر والسمنة بشكل عام، خاصة انها تجرى بالمنظار خلال ساعة على الاكثر، وخلال ثاني يوم من الممكن أن يذهب المريض إلى العمل.

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