داعية إسلامي يوضح المقصود بالغيث والمطر (فيديو)

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قال الشيخ أحمد دسوقي، الداعية الإسلامي، إن المطر يُعرف لغويًا بأنه الماء النازل من السحاب وجمعه أمطار، والمطر يأتي بالخير والنفع أو بالضرر في وقته أو غير وقته، أما معنى الغيث لُغويًا فهو المطر الغزير الذي يأتي بالخير، ويُغيث من الجدب وجمعه غيوث وأغْياث، ويطلق اسم الغيث مجازًا على السماء والسحاب والكلأ.



وأضاف "دسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن الشاذلي، ببرنامج "أما بعد"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن كلمة الغيث ذُكرت في القرآن الكريم ثلاث مرات، ومنه قوله تعالى "وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا"، ويدل سياق ما سبق على قصد الرحمة وإحلال النعم باستخدام كلمة الغيث، وتفسير الآية الذي ينزل الغيث أي الذي يُنزل الماء من السماء، ومن بعد ما قنطوا أي من بعد ما طال انتظار الناس لهذا المطر لدرجة الوصول للقنوط أي "اليأس".



وأشار الى أنه لا بد من جمع الأمطار في آبار يتم حفرها لاستفادة الناس بها خاصة الفقراء والمساكين كأفضل الصدقات لله عز وجل.



