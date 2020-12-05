خاص.. تفاصيل عقد الزمالك مع نجم الأهلي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:32 م
الزمالك
الزمالك
محمد ذكي
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وافقت لجنة الكرة بنادي الزمالك على التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، في ظل تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعقد أحمد الشيخ مع جلسة مع مسئولي الزمالك وتم الاتفاق على التوقيع لمدة 3 سنوات، ليمتد التعاقد حتى 2023، كما تم الاتفاق على أن يحصل اللاعب على مبلغ 16مليون ونصف مليون جنيه.

وسيحصل أحمد الشيخ على مبلغ 5 ملايين حنيه  في الموسم الأول، ثم 5 ملايين ونصف في الموسم الثاني و6 ملايين جنيه في الموسم الثالث.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع أحمد الشيخ بشكل رسمي اليوم السبت، عقب حضور اللاعب إلى مقر نادي الزمالك.

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الشيخ الزمالك الاهلي أحمد الشيخ

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