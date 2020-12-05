زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد لضم الساحر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي نجم ريد بول سالزبورج النمساوي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني تواصل مع سوبوسلاي لإقناعه بالإنضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع سوبوسلاي في يناير المقبل خاصة في حال رحيل نجمه الإسباني إيسكو علمًا بأن النجم المجري يمتلك شرطا جزائيا في عقده يبلغ قدره 25 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد الإسباني إيسكو البالغ من العمر 20 عامًا على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي وتوتنهام وآرسنال الإنجليزيين بالإضافة إلى لايبزيج الألماني.

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